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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:٢٠ م

الكنيست الصهيوني يصوّت على حل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة

الكنيست الصهيوني يصوّت على حل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة

صوّت الكنيست الصهيوني بالقراءة الثالثة اليوم الخميس على حلّ نفسه، ما يفسح في المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبحسب ما أفادت به وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد صوت 92 عضو كنيست من أصل 120 لمصلحة حلّ الكنيست والتوجّه إلى انتخابات مبكرة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد في بيان مشترك موافقتهما على حلّ الكنيست.

وبموجب اتفاق التناوب، يُفترض أن يتولى لابيد رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات عامة بعد 3 أشهر.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام صهيونية بأنّ إجراءات مراسم التسلم والتسليم بين لابيد وبينيت ستُجرى ظهر اليوم الخميس، من دون حضور وسائل إعلام.

/انتهى/

رمز الخبر 1924891
https://ar.mehrnews.com/news/1924891/

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