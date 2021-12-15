سن الكنيست لقوانين تستهدف أسرانا يُعد عدوان بحق شعبنا الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم اعتبر أن قيام الكنيست الصهيوني بسن ثلاثة قوانين بهدف زيادة صلاحيات جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الصهيونية في مواجهة الاسرى والفلسطينيين في الداخل المحتل، تأكيد جديد على المنطق العنصري والعدواني لكل مؤسسات الكيان الصهيوني، ومشاركتها في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

واشار قاسم في تصريح صحفي الى أن هذه القوانين العنصرية ستفتح المجال واسعًا أمام ما يسمى مصلحة السجون الصهيونية، لتصعيد عدوانها على أسرانا الأبطال، والانتقام منهم، خاصة بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع.

ورأى المتحدث باسم حركة حماس أن هذه القوانين تكشف رغبة المؤسسات الأمنية والعسكرية للاحتلال في توسيع حجم عدوانها على أهلنا في الداخل المحتل، واستباحة اقتحام بيوتهم من قبل جيش الاحتلال وجهاز الشاباك، ومنعهم من المشاركة في النضال الوطني الفلسطيني في باقي الساحات، وكانتقام منهم لمشاركتهم في هبة الكرامة ضد الاحتلال أثناء معركة سيف القدس.

ولفت الى أن هذا السعار في سن القوانين الصهيونية العنصرية والذي يأتي في إطار المزايدة اليمينية داخل المؤسسات الصهيونية يعكس أبشع أنواع العنصرية، والرغبة في تصفية الوجود الفلسطيني، وضمن الحرب المفتوحة على الهوية الوطنية لشعبنا.

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