إيران تتوقع من فريق المفاوض النووي تقديم حجج منطقية لالغاء الحظر عن البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقیمت مراسم تكريم ذكرى شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981 ) و17 الف شهيد من ابناء الشعب الايراني الذین تم اغتیالهم في العمليات الارهابية من قبل زمرة المنافقين مساء أمس الخميس بمدینة اصفهان مرکز محافظة اصفهان وسط البلاد.

وأعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي خلال المراسم عن أمله في أن يتمكن فريق التفاوض النووي الإيراني من تقديم حجج منطقية وقوية بشأن أنشطة إيران النووية لالغاء الحظر عن البلاد وتمنى لهم التوفيق لتحقيق الهدف.

واشار الى الاتهامات التي وجهتها الدول الغربية بتعاون مع مرتزقتها من زمرة المنافقين بشأن قرار إيران صنع قنبلة نووية قائلا: منذ 20 عامًا وهم يوجهون اتهامات ضد إيران، معتبرا ان موافقة ايران على الاتفاق النووي جاءت لازالة هذه الاتهامات وبناء الثقة.

واوضح أن زمرة المنافقين بدأت نشاطها منذ عشرين عاما حول أنشطة إيران النووية خدمة للغطرسة العالمیة وزعمت أن إيران قامت بصنع قنبلة نووية، لذا قررت الوكالة الذرية الدولیة التحقيق في هذا الموضوع.

کما لفت إلى مفاوضات المسؤولين الإيرانيين خلال هذه السنوات العشرين مع الأطراف المختلفة لرفض هذه المزاعم، مضیفا إن المفاوضات أدت في النهایة الی التوصل الی الاتفاق النووي بهدف الغاء الحظر عن البلاد.

وقال: لكن خلال فترة المفاوضات الأخيرة زعم الکیان الصهیوني أنه سرق وثائق الأرشيف النووي الإيراني وقرر فضح إحدى تلك الوثائق في كل مرة ؛ بينما أعلنت 16 منظمة استخباراتية نووية دولیة أن إيران ليست لديها انشطة نووية سرية.

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