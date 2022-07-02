كبير المفاوضين الايرانيين يلتقي نظيره الروسي في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر تغريدة على تويتر أعلنت البعثة الروسية في فيينا هذا اللقاء الذي بحث فيه الجانبان المفاوضات الرامیة لإلغاء الحظر عن إيران.

وبحسب هذه التغريدة، حضر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، هذا الاجتماع.

وفي السياق، أوضح أوليانوف في تغريدة علی تويتر مساء أمس الجمعة انه كان في هذا الاجتماع تبادل مهني للغاية لوجهات النظر فيما يتعلق بالوضع الراهن للاتفاق النووي وآفاق مفاوضات فيينا.

وأضاف: تقييمي هو أنه على الرغم من كل الصعوبات، لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق النووي، ولكي يحدث هذا، يجب على الولايات المتحدة أن تبدي المزيد من المرونة.

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