باقري: الصداقة والأخوّة بين طهران والدوحة رصيداً ثميناً لتعزيز العلاقات الشاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال هذا اللقاء، اعتبر باقري الصداقة والأخوة بين البلدين رصيداً ثميناً لتعزيز العلاقات الشاملة بين طهران والدوحة، مؤكدا إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولفت وزير الخارجية القطري إلى الزيارات المتبادلة التي قام بها الرئيس الإيراني وأمير قطر، معتبرا تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارات مؤشرا على الإرادة الجادة لقادة البلدين لتطوير العلاقات في جميع المجالات.

وأكد كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعم إيران لدور قطر البناء في الساحتين الإقليمية والدولية، معتبرا استضافة هذه الجولة من مفاوضات رفع العقوبات من قبل الحكومة القطرية دليلاً على حسن نيتها في نشر الحوار والتعامل.

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