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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٧:٠٥ م

خلال لقائه "آل ثاني"؛

باقري: الصداقة والأخوّة بين طهران والدوحة رصيداً ثميناً لتعزيز العلاقات الشاملة

باقري: الصداقة والأخوّة بين طهران والدوحة رصيداً ثميناً لتعزيز العلاقات الشاملة

التقى نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري"، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، وبحث معه التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال هذا اللقاء، اعتبر باقري الصداقة والأخوة بين البلدين رصيداً ثميناً لتعزيز العلاقات الشاملة بين طهران والدوحة، مؤكدا إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولفت وزير الخارجية القطري إلى الزيارات المتبادلة التي قام بها الرئيس الإيراني وأمير قطر، معتبرا تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارات مؤشرا على الإرادة الجادة لقادة البلدين لتطوير العلاقات في جميع المجالات.

وأكد كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعم إيران لدور قطر البناء في الساحتين الإقليمية والدولية، معتبرا استضافة هذه الجولة من مفاوضات رفع العقوبات من قبل الحكومة القطرية دليلاً على حسن نيتها في نشر الحوار والتعامل.

/انتهى/

رمز الخبر 1924878
https://ar.mehrnews.com/news/1924878/

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