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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١١:٥٤ ص

تونس تشتري ۸ طائرات تدريب عسكرية من أمريكا

تونس تشتري ۸ طائرات تدريب عسكرية من أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية إبرام صفقة مع شركة "تكسترون للدفاع الجوي" الأمريكية، تحصل تونس بموجبها على ۸ طائرات تدريب بتوابعها مع أنظمة محاكاة للطيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت الوزارة في بيان صدر عنها، إلى أن "الصفقة تندرج في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي، لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة للجيش التونسي".

وأوضحت أن "هذه الطائرات الجديدة ستحل محل طائرات التدريب الأساسي والمتقدم، وسيتم تخصيصها لتدريب الطيارين والتقنيين".

وأكدت الوزارة على أنه "ينتظر أن تتسلم تونس الدفعة الأولى من الطائرات خلال شهر مارس عام ۲۰۲۳، فيما سيتم استكمال بقية الطائرات خلال شهر أكتوبر من عام ۲۰۲۶".

ونوهت على أن "تمويل هذه الصفقة في قسطها الأكبر سيتم عبر هبة أمريكية في حين ستتكفل تونس ببقية التمويل".

/انتهى/

رمز الخبر 1925003
https://ar.mehrnews.com/news/1925003/

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