نائب رئيس الجمهورية يهنئ رئيس الوزراء الجزائري بذكرى استقلال بلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعث النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، رسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الجزائري "أيمن بن عبد الرحمن"، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وهنأ "مخبر" رئيس الوزراء والشعب الجزائري في الرسالة التي بعثها بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات الودية والأخوية القائمة بين إيران والجزائر بما يخدم تطلعات البلدين ومصالح الشعبين.

كما أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجزائر، اطراد التقدم والازدهار.

يذكر أن الجزائر أعلنت استقلالها في الأول من تموز/يوليو عام 1962 حيث شهدت الجزائر استفتاء لتقرير المصير يحدد استقلالها عن فرنسا، وجاءت نتيجته غير مفاجئة باختيار 99,72 من الجزائريين إنهاء 132 عاما من الاستعمار.

وحصلت الجزائر على الاستقلال بعد أن دفع ثمن حريته قرابة المليون شهيد في مواجهة الغزو الاستعماري، ومن خلال انتفاضات متتالية لكسر قيود الاحتلال، ونضال سياسي قوي ومستمر، ولذلك فقد سميت الجزائر بلد المليون شهيد. فذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أن "5 ملايين و630 ألف" جزائري استشهدوا بين 1830 و1962، أي أن غالبية الضحايا سقطوا خلال السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي.

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