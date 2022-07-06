تسجل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي الأربعاء، عن تسجيل 1271 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و 242 الفاو 919 شخصا.

وأضافت الوزارة في تقريرها، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 63 ألفا و846 شخصا حتى الآن.

وتابعت الوزارة أن 273 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و676 الفا و 979 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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