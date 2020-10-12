تسجيل 4206 اصابات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 409 آلاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنین انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 4206 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى504 الفا و281 حالة لغاية الان بينهم 4533 شخصا في وضع حرج.

كما أعلنت أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 272 حالة وفاة في إيران ووصل عدد المتوفين في ايران 28 الفا و816 شخصا،

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ409 الفا و121 شخصا حتى اليوم.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة،ان 4 ملايين و340 الفا و831 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

/انتهى/