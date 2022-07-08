تسجيل 2013 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 2013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 246 ألفا و 707 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 228 من المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 316 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. حيث لفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و64 ألفا و242 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 7 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 427 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 707 ألفا و 51 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19". وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 105 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 343 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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