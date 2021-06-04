تسجيل 9209 اصابات و 155 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الجمعة: تم منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تسجيل 9 الاف و209 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و 954 ألفا و 309شخص مؤكدة أنه من ضمنها3852 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار التقرير الى تسجيل155 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 الساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى80 الفاو813 شخصا.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و522 ألفا و 702 شخص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

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