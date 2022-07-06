وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قال خلال لقائه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ماء اليوم الأربعاء: "يجب رفع الحظر بطريقة تمكّن لجميع الدول أن تستثمر في إيران مع الحفاظ على مصالحها طويلة الأجل".

وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال اللقاء على أن طهران دخلت في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر.

وأضاف أن إيران قد بدأت جولة جديدة من المفاوضات في فيينا بهدف التوصل إلى اتفاق، وستتمسك بالدبلوماسية حتى إعمال حقوقها القانونية، كما في الماضي.

وفي جانب آخر من اللقاء أكد شمخاني أن أي تحالف مع الكيان الصهيوني يهدد استقرار وأمن المنطقة، وأضاف: "حتى وإن كان التحالف مع الكيان الصهيوني غير أمنيا وغيرعسكريا إنما يهدد استقرار وأمن المنطقة".

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