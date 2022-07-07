شمخاني: نرفض أي اجراء يغيّر في الجغرافيا السياسية للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أكد، في مقابلة مع الصحفيين، فور وصوله إلى أرمينيا، ان السياسة المبدئية لحكومة الرئيس رئيسي تهتم بتوسيع وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة واصفا زيارته لأرمينيا بأنها تأتي في هذا السياق.

وشدد على الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون الإقليمي، وقال: لهذا السبب ندعم منصة 3 + 3.

وأعرب شمخاني عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان إلى سلام دائم في إطار الحفاظ على وحدة أراضي البلدين.

وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض أي عمل يؤدي إلى تغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة.

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