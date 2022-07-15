امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يصل إلى باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني قبل دقائق بترحيب من قبل نظيره الأذري راميل أسوب اوف الى مطار باكو، عاصمة هذا البلد.

ومن المقرر ان يلتقي شمخاني في هذه الرحلة التي تتم في إطار الرحلات المخطط لها إلى منطقة جنوب القوقاز. بالإضافة إلى لقائه ومحادثاته مع نظيره الأذربيجاني، سيلتقي أيضًا برئيس هذا البلد إلهام علي اوف.

من أهداف زيارة شمخاني إلى جمهورية أذربيجان متابعة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول تحسين مستوى العلاقات، وكذلك استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في المجالين الإقليمي والعالمي.

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