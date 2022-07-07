المساعد السياسي لوزارة الخارجية الايرانية يزور سلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الايرانية علي "باقري كنى"، غادر صباح اليوم إيران قاصداً " مسقط".

وكان باقري كني قد زار موسكو بعد انتهاء مفاوضات الدوحة في وقت سابق.

وردا على سؤال حول الهدف من زيارته إلى روسيا بعد انتهاء مفاوضات الدوحة، قال باقري كني رئيس الفريق الايراني المفاوض في الملف النووي: أننا وخلال فترة المفاوضات، نتشاور مع جميع أطراف المفاوضات، بما في ذلك الصين وروسيا.

وأضاف أن الصين ونظرا لقيود كورونا، فأننا نجري مشاورات مستمرة مع الصينيين عبر سفارتهم في طهران وسفارتنا في بكين وعبر الهاتف، ولأن الروس ليس لديهم قيود كورونا فأننا نسافر اليهم أو هم ياتون الى طهران.