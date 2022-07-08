الارادة الالهية فشلت مؤامرات العدو ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار خطيب صلاة جمعة في طهران آية الله خاتمي في خطبة الصلاة التي اقيمت اليوم الى يوم 12 تموز 1935 الذي هاجم فيه جلاوزة رضا خان والد الشاه المقبور مسجد كوهرشاد الملاصق لمرقد الامام على بن موسى الرضا (سلام الله وصلواته عليه) وقتلوا العشرات من زوار هذا الامام الهمام.

وتابع ان الجلاوزة هاجموا المسجد بعد صلاة الصبح وفتحوا النار على الزوار الابرياء في المسجد دون ان يردعهم حرمة هذا المسجد.

وتطرق امام جمعة طهران المؤقت الى يوم 9 تموز/يوليو 1980 ذكرى المؤامرة الامريكية في قاعدة نوجه بمدينة همدان (غرب) التي خطط لها الاميركان لاسقاط النظام الاسلامي في ايران موضحا الا ان الارادة الالهية شاءت ان تفشل هذه المؤامرة كما فشلت سابقاتها.

وشدد خطيب صلاة الجمعة في طهران ان الارادة الالهية شاءت ان تفشل المؤامرات الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع قائلا: ان المؤامرة تم التخطيط لها بدقة عجيبة والهدف منها هو اسقاط الحكومة والمجيء بحكومة اخرى تحظى بدعم قوى الشر والكفر، الا ان الله تبارك وتعالى افشل بقوته التي لن تزول المؤامرة وتم القاء القبض على الضالعين فيها خلال 15 دقيقة.

وتطرق الى كلمة الامام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام وقال: ان سماحته ركز على موضوعين اساسيين اولهما وحدة الامة الاسلامية والثانية التحلي بالمعنويات حيث انهما بإمكانهما ايصال المرء الى اعلى مراتب العزة والكرامة.

واضاف ان الاعداء ما انفكوا يدبرون المؤامرات لسلب هذين العمودين من الامة الاسلامية كي يحققوا ما تحلوا لهم من انفسهم اللئيمة.

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