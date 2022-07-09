رسالة المسيرات وطنية وغير مرتبطة بما يحدث بالمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال رعايته حفل التكليف السنوي الذي أقيم في بلدة الخيام للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف في بلدات قطاع الخيام، شدد الشيخ قاووق على أن"رسالة المسيرات كانت في المكان المناسب والوقت المناسب، وكانت سريعة المفعول، وهي رسالة وطنية مئة بالمئة، وكانت لبنانية بأهدافها، وليست مرتبطة لا بمفاوضات إيرانية ولا بزيارات أميركية".

وأشار الشيخ قاووق إلى أن "المسيرات أدخلت العدو الإسرائيلي في معادلات وحسابات جديدة، وما بعد المسيّرات ليس كما قبلها، وأن مستوى غيظ العدو وأدواته من مسيرات المقاومة دليل على صحة موقف المقاومة".

وختم الشيخ قاووق بالقول إن "مواقف المسؤولين يجب أن يعزز موقع لبنان التفاوضي ويقطع الطريق على تدخلات وإملاءات السفارات، لأنه عندما تكون ثروات لبنان مهددة من العدو، فليس مسموحاً الخضوع لا لسفير ولا لسفيرة، أياً كان هذا السفير، وأيا كانت تلك السفيرة".

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