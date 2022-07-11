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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٤ ص

على رأس وفد رفيع المستوى؛

وزير الخارجية الايراني يغادر طهران متوجها إلى روما

وزير الخارجية الايراني يغادر طهران متوجها إلى روما

غادر وزير الخارجية الايراني طهران متوجهاً إلى روما صباح اليوم للتباحث وتبادل الآراء مع المسؤولين الإيطاليين والفاتيكان حول القضايا الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان طهران صباح اليوم الاثنين متوجها إلى روما للتباحث وتبادل الآراء مع المسؤولين الإيطاليين والفاتيكان بشأن القضايا الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية.

وقبل مغادرته إلى إيطاليا قال أمير عبداللهيان إن زيارتي إلى إيطاليا تتم بناء على دعوة وزير خارجية هذا البلد. حتى الآن التقيت مرتين مع نظيري الايطالي في نيويورك وميونيخ وناقشت معه القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وأضاف: إن متابعة العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، هو أحد الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة.

وأكد وزير الخارجية الايراني تم وضع برامج مختلفة على جدول الأعمال لتحقيق هذه الأهداف. وستعقد لقاءات ومشاورات مع المسؤولين الإيطاليين، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير خارجية الفاتيكان.

/انتهى/

رمز الخبر 1925119
https://ar.mehrnews.com/news/1925119/

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