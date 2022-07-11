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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٠٧ ص

الصحة اليمنية تدين جريمة العدوان بحق المواطنين في صعدة

الصحة اليمنية تدين جريمة العدوان بحق المواطنين في صعدة

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، جريمة حرس الحدود السعودي بحق المواطنين بمحافظة صعدة يوم امس، التي راح ضحيتها 17 شخصاً ما بين قتيل وجريح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنكرت وزارة الصحة اليمنية، الأعمال العدوانية والجرائم المتكررة لحرس الجيش السعودي بحق المدنيين.

واعتبرت هذه الجريمة خرقا خطيرا للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة والمتفق عليها منذ شهر أبريل 2022م والتي سقط خلالها 387 مدنيا بين قتيل وجريح.

وحمل البيان دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية إزاء كل جرائم القتل العمدية التي ترتكبها قواتها بحق المواطنين الأبرياء منددا بصمت الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن عما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات.

وجدير بالذكر انه استشهد وأصيب 17 شخصاً، يوم امس، بنيران العدو السعودي بمحافظة صعدة في خرق جديد للهدنة الإنسانية والعسكرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1925114
https://ar.mehrnews.com/news/1925114/

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