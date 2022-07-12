مؤتمر الرياض محاولة لاحياء الفوضى في” الشرق الاوسط”/ العراق سيدفع ثمنها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان”اجندة امريكا في الشرق الاوسط هي خلق الفوضى التي تخدم مصالحها العالية وضمان امن تل ابيب”، مؤكدا ان “قراءة مبسطة لمضامين التاريخ خلال نصف قرن توضح اسباب اهتمام واشنطن بالمنطقة”.

واضاف التميمي، ان” مؤتمر الرياض هي محاولة اخرى لاحياء الفوضى في الشرق الاوسط عبر سلب خزائن دول الخليج الفارسي في خلق اعداء من اجل ضمان امن اسرائيل بشكل مباشر وزيادة اطر التطبيع معها”، لافتا الى أن” العراق هو المستهدف المباشر في هذا المؤتمر لانها تريد ان تجعله ارض ساحة صراعات مباشرة”.

واشار الى ان” من مصلحة العراق الابتعاد عن مؤتمرات امريكا ودول الخليج الفارسي لانها لاتريد سوى الاضرار بمصالحه واحداث السنوات الماضية خير دليل”، مبينا ان” مؤتمر الرياض يحمل اجندة خطيرة على الشرق الاوسط والعراق سيكون في قلبها”.

وتحذر القوى العراقية من خطورة اجندة مؤتمر الرياض الذي يحضره الرئيس الامريكي وقادة بعض الدول العربية على امن البلاد.

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