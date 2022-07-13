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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٥:١٨ م

بالصور؛

بايدن يصل مطار "بن غوريون" معلناً بدء أولى زياراته للمنطقة منذ توليّه الرئاسة

بايدن يصل مطار "بن غوريون" معلناً بدء أولى زياراته للمنطقة منذ توليّه الرئاسة

وصل الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في هذه الأثناء، إلى مطار "بن غوريون" في مدينة اللد المحتلة _المحطة الأولى في زيارته لغرب آسيا_ وكان في استقباله كبار المسؤولين في الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الرئيس الامريكي "جو بايدن" وصل منذ دقائق قليلة، إلى فلسطين المحتلة، المحطة الأولى في زيارته لمنطقة غرب آسيا.

ومن المقرر أن يوقِع مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "يائير لبيد" بيانا مشتركا أطلق عليه "إعلان القدس"، يؤكد التزام واشنطن بدعم أمن المحتل الصهيوني، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي على حد زعمهم.

ومن المقرر أن يزور بايدن أيضا الأراضي الفلسطينية ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن يتوجه بعد ذلك للسعودية؛ حيث سيجتمع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

بايدن يصل مطار "بن غوريون" معلناً بدئ زيارته للمنطقة

وذكر مسؤولون أميركيون أن زيارة بايدن -وهي الأولى للمنطقة منذ توليه الرئاسة- تركز على دمج الكيان الصهيوني بالكامل في المنطقة في إطار تحالفات إقليمية تسعى واشنطن وتل أبيب لتشكيلها، ومواجهة ما يوصف بالخطر الإيراني.

ويأتي ذلك بينما تحدث الكيان الصهيوني رسميا عن تأسيس تحالف للدفاع الجوي المشترك في منطقة غرب آسيا لمواجهة ما تصفه زوراً بالتهديدات الإيرانية.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي بمدينة جدة السعودية في اليوم الأخير من زيارته قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

بايدن يصل مطار "بن غوريون" معلناً بدء زيارته للمنطقة

/انتهى/

رمز الخبر 1925183
https://ar.mehrnews.com/news/1925183/

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