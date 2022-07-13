وزارة الأمن الإيرانية تعلن إلقاء القبض على خلية ارهابية شمال غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للاباء أن الوزارة قالت في بيان، ان القوات المنتسبة اليها تمكنت بالتعاون مع مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" والسلطات القضائية في محافظة اذربايجان الغربية، من رصد تحركات خلية ارهابية تابعة لانفصاليين شمال غربي البلاد، والقبض على جميع اعضائها.

واضافت، ان هذه الخلية بعناصرها العشرة، كانت بصدد تنفيذ عمليات مخربة ذات ابعاد مختلفة، بما في ذلك استهداف المراكز والمؤسسات الحيوية والاقتصادية داخل البلاد، واثارة الفوضى داخل الطرقات وابتزاز المواطنين ولاسيما رواد الاعمال الناجحين المحليين.

وأشارت الى ان هذه الخلية الارهابية كانت تتلقى الدعم من زمر ارهابية شريرة في اقليم كردستان العراق، وقام اعضاؤها بالتسلل الى الاراضي الايرانية عبر حدود اذربايجان الغربية؛ قبل ان يتم القبض عليهم جميعا خلال الفترة الاخيرة وفي عمليات استخباراتية مباغتة نفذتها القوات الامنية الكفوءة والمخلصة بوزارة الامن.

ونوهت الوزارة في بيانها ايضا، الى ضبط وسائل اتصالات واجهزة فنية متقدمة وكمية من الاعتدة العسكرية بما يشمل انواع السلاح الفردي وقاذف الـ "ار بي جي" والقنابل اليدوية، التي كانت في حوزة هؤلاء الارهابيين.

وشدد هذا البيان، على ان حماية الشعب الايراني والدفاع عن امنه، يشكل خطا احمر بالنسبة لوزارة الامن؛ مجددا التحذير الى السلطات في اقليم كردستان العراق، باتخاذ ما يلزم لطرد جميع العملاء الارهابيين والعناصر الشريرة والاعداء الذين يسعون لزعزعة امن واستقرار الشعب، الى خارج هذا الاقليم.

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