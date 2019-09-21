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٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٢١

لحظة إلقاء القبض على احد الأفراد هدد بتفجير جسر في أوكرانيا

لحظة إلقاء القبض على احد الأفراد هدد بتفجير جسر في أوكرانيا

القت قوات الامن الأوكرانية القبض على أحد الأشخاص، هدد بتفجير جسر المترو في أوكرانيا.

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رمز الخبر 1898000

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