https://ar.mehrnews.com/news/1898000/ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٢١ رمز الخبر 1898000 الدولية أوروبا الدولية أوروبا ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٢١ لحظة إلقاء القبض على احد الأفراد هدد بتفجير جسر في أوكرانيا القت قوات الامن الأوكرانية القبض على أحد الأشخاص، هدد بتفجير جسر المترو في أوكرانيا. تحميل 11 MB رمز الخبر 1898000 سمات اوكرانيا القاء القبض القاء القبض على ارهابي مطالب مرتبط أوكرانيا تصدم واشنطن روحاني: إيران تريد الإستقرار لشرق أوروبا هجوم على سيارة السفير الأوكراني في لندن كمال خرازي يصل الي اوكرانيا
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