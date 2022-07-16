الخارجية الإيرانية تضع 61 شخصية أميركية على قائمة العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الإيراينية، نشرت قائمة العقوبات المحدثة لأشخاص أمريكيين يدعمون زمرة خلق الارهابية، وجاء في هذا البيان أن: "وزارة الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية، بناءً على قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الأمريكية المغامرة والإرهابية في المنطقة ، ولا سيما المادة 4 من القانون المذكور ، تضع الاشخاص المذكورين ادناه وبسبب دعمهم عمدا زمرة خلق الارهابية عبر المشاركة في ندوات الزمرة وتاييد اهدافها وممارساتها الارهابية والدعم السياسي والاعلامي للزمرة في قائمة العقوبات للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأضافت الخارجية الإيرانية، في العقود الأخيرة، تسببت زمرة خلق الارهابية في اراقة دماء أكثر من 17 ألف مواطن بريء ، وخاصة النساء والأطفال ، من خلال تنفيذ هجمات ارهابية لا تعد ولا تحصى. وعلى الرغم من الطبيعة الإرهابية والأعمال الوحشية الإرهابية لزمرة خلق ، وكذلك أنشطتها الإرهابية والعسكرية العنيفة ، استمرت حكومة الولايات المتحدة في ازدواجيتها ونفاقها في هذا الصدد من خلال دعم هذه الزمرة الإرهابية.

وجاء في البيان المذكور أن: إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ تذكر بالالتزامات الدولية بالامتناع عن تسهيل وتشجيع الأعمال الإرهابية، تؤكد أن سياسة وإجراءات حكومة أمريكا في دعم زمرة خلق الإرهابية تعد انتهاكًا للالتزامات المذكورة أعلاه. وتعتبره انتهاكًا دوليًا يتسبب في مسؤولية دولية للحكومة المذكورة.

وبالنظر إلى ما ورد أعلاه وبنود القانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة لأمريكا في المنطقة، ستتخذ جميع المؤسسات ذات الصلة التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال للعقوبات الواردة في القانون سالف الذكر.

وبناءً على ذلك، فإن قائمة العقوبات الخاصة بالأشخاص والمسؤولين الأمريكيين الذين يدعمون زمرة خلق الإرهابية تشمل الأشخاص التالية:

1- مايك بومبيو

2- روبرت توريسيللي

3- رودي جولياني

4- جوزيف ايزادور "جو" ليبرمان

5- د. روبرت جوزيف

6- مايكل موكاسي

7- لويس فريه

8- جون روبرت بولتون

9- مارك جينسبيرج

10- الجنرال جاك كين (جون إم "جاك" كين).

11- الجنرال تشاك والد (تشارلز فالد)

12- ناثان أ. سيلز

13- لينكولن بلومفيلد

14- ماري لاندريو

15- فرانسيس تاونسند

16- جيمس كونواي (الجنرال جيمس تي كونواي)

17- ديبورا لي جيمس

18- جاري فاي لوك

19- باتريك كينيدي

20- ليندا شافيز

21- ميتشل ريس

22- جو دونيلي

23- بيل ريتر الابن

24- ستيف بولوك

25- فيل بريديسن (فيليب نومان "فيل بريديسن")

26- تيموثي م. بوراس

27- تيريزا بايتون

28- دونا إيجار برازيل

29- جيمس جونز (جيمس لوجان جونز جونيور)

30- جلسات بيت

31- راؤول رويز

32- نيكول ماليوتاكيس

33- ماريو دياز بالارت

34- انجي كريج

35- براد شنايدر

36- اسم امير (توماس ايرل "توم" امير).

37- التل الفرنسي

38- شيلا جاكسون لي

39- بريان فيتزباتريك

40- جودي تشو

41- سكوت بيري

42- دونالد جون بيكون

43- جوس مايكل بيليراكيس

44- كيلي ايه ايوت

45- حكيم جفريز

46- كيفن مكارثي

47- براد شيرمان

48- جو ويلسون

49- عميد فيليبس

50- كوري بوكر

51- روي بلانت

52- ماجي حسن

53- جوني إرنست

54- جون بوزمان

55- د. دوغ جونز

56- تيد كروز

57- جون كورنين

58- طوم تيليس

59- ريك سكوت

60- روبرت "بوب" مينينديز

61- جين شاهين

/انتهى/