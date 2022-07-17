وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عناوين الصحف الإيرانية، ليوم الاحد، تطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، بينما اختارت صحيفة اطلاعات: "فشل ذريع للكيان الصهيوني وأمريكا في إيجاد تكتلات إقليمية ضد إيران بجولة بايدن" عنوانا لها.

ابرز عناوين الصحف الايرانية الاخرى فيما يلي:

جمهوري اسلامي ..

إدانات فلسطينية واسعة للسعودية لفتح أجوائها أمام طائرات الكيان الصهيوني

ايران..

أول تداعيات لجولة بايدن بالمنطقة .. غارات صهيونية على مواقع لفصائل المقاومة بغزة

عصر ايرانيان ..

إعتراف محافل أمريكية.. إيران تمتلك قدرات هائلة على الردع دون حاجة للسلاح النووي

كيهان ..

طهران ستستضيف قمة ثلاثية إيرانية روسية تركية يوم الثلاثاء المقبل

افكار ..

الصين ترد على تصريحات بايدن بجدة .. الشرق الأوسط ليس باحة خلفية لأحد

ابرار ..

جمهورية آذربيجان تتهم جارتها أرمينيا بقصف قرى آذربيجانية بمنطقة كلبجر بالمدفعية

جوان ..

بايدن يغادر جدة خالي الوفاض من أية ضمانات سعودية حاسمة بزيادة إنتاجها النفطي

رسالت ..

البيت الأبيض ودبلوماسية التوسل .. فشل الجولة الإقليمية للرئيس الأمريكي جو بايدن

مردم سالاري ..

تزايد المخاوف في أوروبا من مواجهة نقص حاد بإمدادات الطاقة الشتاء المقبل

وطن امروز ..

رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق يشكك بشدة بقدرة الكيان على إستهداف البرنامج النووي الإيراني

آفتاب يزد ..

بايدن يواجه حملة إنتقادات داخلية لاذعة على خلفية لقائه مع بن سلمان

/انتهى/