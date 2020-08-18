أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

الوفاق

المُسيّرات اليمنية تستهدف حقلاً نفطياً ومصفاة لآرامكو شرقي السعودية

اجتماع ثلاثي في طهران بين ايران وانصار الله وسفراء اوروبيين

لاريجاني: البريطانيون أدركوا أن ظروف إيران ليست كالماضي

كيهان العربي

سرب من طائرات "قاصف 2K" اليمنية تدك حقل "الشيبة" عند الحدود السعودية- الاماراتية

اللواء باقري: سنبلغ الإكتفاء الذاتي في صناعة محركات الطائرات قريباً

اجتماع طهران: يجب وقف العدوان على اليمن فوراً والوصول لحل سلمي والتعجيل بارسال المساعدات الانسانية

ابرار (ناطقة بالفارسية)

اللواء باقري: نحن على وشك تصنيع محركات الطائرات والمروحيات الحديثة في العالم

نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: قوة حرس الثورة تزايدت في مضيق هرمز

اجتماع ثلاثي بين ايران وانصار الله وسفراء (E4) في طهران

افكار (ناطقة بالفارسية)

اللواء باقري: نحن على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة محركات الطائرات والمروحيات

انعقاد اجتماع ثلاثي بين ايران وانصار الله وسفراء 4 دول أوروبية في طهران

اطلاعات (ناطقة بالفارسية)

انصار الله تشن هجوماً على مصفاة سعودية بـ10 طائرات مسيرة

انعقاد اجتماع ثلاثي بين ايران وانصار الله وسفراء 4 دول أوروبية في طهران

اللواء باقري: نحن على اعتاب تصنيع محركات الطائرات والمروحيات الحديثة في العالم

ايران (ناطقة بالفارسية)

ماكرون يلتقي بوتين.. مشاورات داعمي الاتفاق النووي

مبادرة ايران لإرساء السلام والأمن في المنطقة تتحقق.. طهران تستضيف اجتماعاً ثلاثياً لتسوية أزمة اليمن

جوان (ناطقة بالفارسية)

الخنجر اليمني في القلب النفطي للرياض

طائرات انصار الله المسيرة تستهدف منشأة أرامكو على بعد 1200 كلم داخل العمق السعودي

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية يعلن: ايران على اعتاب تصنيع محركات الطائرات والمروحيات الحديثة في العالم

مباحثات 4 سفراء اوروبيين مع اليمنيين في وزارة الخارجية الايرانية

جمهوري اسلامي (ناطقة بالفارسية)

في الاجتماع الثلاثي بين ايران وانصار الله وسفراء 4 دول أوروبية في طهران..سبل انهاء حرب اليمن

انضمام سفينة معلومات وغواصة من طراز غدير الى الجيش

السيد حسن نصرالله: محور المقاومة يمكنه بقوة استعادة القدس

/انتهى/