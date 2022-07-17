المقاومة الفلسطينية تطلق عددا من الصواريخ تجاه البحر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وسائل اعلام فلسطينية ان دوي عدة انفجارات سمعت نتيجة اطلاق الصواريخ في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع.

وتطلق المقاومة من حين لاخر صواريخها باتجاه البحر لاختبار قوة الصواريخ ومداها.

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