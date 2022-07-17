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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٤:١٤ م

المقاومة الفلسطينية تطلق عددا من الصواريخ تجاه البحر

المقاومة الفلسطينية تطلق عددا من الصواريخ تجاه البحر

اطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الأحد، عدة صواريخ باتجاه البحر غرب قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وسائل اعلام فلسطينية ان دوي عدة انفجارات سمعت نتيجة اطلاق الصواريخ في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع.

وتطلق المقاومة من حين لاخر صواريخها باتجاه البحر لاختبار قوة الصواريخ ومداها.

/انتهى/

رمز الخبر 1925266
https://ar.mehrnews.com/news/1925266/

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