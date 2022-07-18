إيران حققت القوة الدفاعية في ظل التقدم العلمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش العميد علي رضا صباحي فرد في تجمع لقادة مراكز تدريب هذه القوة، أن التسارع العلمي في الجيش وخاصة قوة الدفاع لن يتباطأ أبدًا. مضيفا إن سلطة الجيش تحدت وأحبطت العديد من المخططات الشريرة للأعداء.

وأشار إلى أن القوة الدفاعية تحققت في ظل التقدم العلمي، مضيفا: لا شك أن الكثير من الضغوط القائمة وتطبيق العقوبات عديمة الضمير يتم تطبيقها من أجل منع الأمة النبيلة لبلدنا من تحقيق العلم والتقدم والسلطة الذاتية التي تؤدي بالطبع إلى سلطة غير مقيدة لإيران العزيز في الساحة الدولية.

واوضح قائد قوة الدفاع الجوي للجيش: يجب اعتبار البحث في التطوير الشامل للقوة الدفاعية لبلدنا، وخاصة في مجال الرادار والصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها، عاملاً رئيسياً للتقدم العلمي. لأن البحث نقطة تحول في الوصول إلى القوة العسكرية.

واعتبر البحث من المحاور المهمة التي يمكن أن تضمن التنمية المستدامة والتقدم للبلاد، خاصة في المجال العسكري، بحيث إذا لم يتم إجراء البحوث في جميع المجالات، فإننا سنشهد ركود العلم والتطور ونتيجة لذلك ضعف سلطة بلدنا الحبيب على الساحة الدولية.

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