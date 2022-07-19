لا شك في إرادة إيران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي/ تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية يحظى بأهمية كبيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم الاثنين عبر اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بخصوص آخر تطورات محادثات رفع العقوبات، فضلا عن بعض القضايا الاقليمية والدولية المهمة .

وصرح وزير الخارجية الايراني في هذه المحادثة الهاتفية: لا شك في إرادة حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.

وأعرب رئيس دبلوماسية بلادنا عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها جوزيف بوريل وإنريكي مورا، ومشيراً إلى محادثاته الأخيرة مع وزيري خارجية إيطاليا وفرنسا، مؤكداً: على البيت الأبيض أن ينحى جانباً المبالغات والشكوك وأن يكون واقعياً. ويتخذ جميع الخطوات لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق والتوقف عن تكرار النهج غير الفعال للماضي والسلوك غير المنتج واللجوء إلى الضغط والعقوبات.

وفي جزء آخر من هذه المحادثة، شرح أمير عبد اللهيان نهج إيران في الأمن الغذائي وأمن الطاقة بالإشارة إلى الاجتماع الثلاثي بين رؤساء الدول الثلاث إيران وروسيا وتركيا في طهران.

وأضاف امير عبداللهيان في اشارة الى حديثه الأخير مع وزير خارجية أوكرانيا: إن تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية له أهمية كبيرة.

ومن جانب اخر أكد جوزيف بوريل على ضرورة عرض وتلخيص آراء الأطراف في الوضع الراهن، مثمنًا الإرادة الإيجابية والجادة للجانب الإيراني في عملية التفاوض. حتى الآن.

وأعرب بوريل عن تقديره لمبادرات الجمهورية الإسلامية للتغلب على العقبات وحل بعض الخلافات المتبقية للتوصل إلى اتفاق نهائي، وأكد استعداده ونائبه لتسهيل وتسريع هذه العملية من خلال التواصل والتشاور مع جميع الأطراف.

وأضاف جوزيف بوريل: أعتقد أن شهورًا من الجهد يجب أن تؤدي إلى نتائج وسأواصل محاولة التقريب بين وجهات نظر إيران والولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق.

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