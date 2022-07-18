أمير عبد اللهيان يثمن جهود العراق لتعزيز الحوارات الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين اميرعبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العلاقات الثنائية، فضلاً عن بعض القضايا الإقليمية، بما في ذلك عملية المحادثات بين طهران والرياض.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، هنأ أمير عبداللهيان نظيره العراقي بحلول اعياد الاضحى وعيد الغدير.

كما ثمن أمير عبد اللهيان جهود العراق ودوره البناء في الحوارات الإقليمية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، كما اكد على استعداد إيران لمواصلة تبادل الآراء مع نظيره العراقي من أجل متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك في الأبعاد الثنائية والإقليمية.

ومن جانب اخر هنأ وزير خارجية العراق فؤاد حسين نظيره الإيراني بحلول اعياد الاضحى والغدير.

وصرح وزير خارجية العراق بأن الحكومة العراقية أجرت المباحثات والمشاورات اللازمة للتعاون الإقليمي في قمة جدة، وأن بلاده ستواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

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