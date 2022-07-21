خاجي: أعضاء أستانا يعملون على مواصلة عمل اللجنة الدستورية السورية

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مساعد وزير الخارجية "علي أصغر خاجي"، قال في حديث مع مراسل وكالة مهر للأنباء، بما يتعلق بوضع اللجنة الدستورية السورية: "اللجنة الدستورية وليدة "أستانا"، والتي تم إنشاؤها بالأساس في قمة سوتشي وأستانا.

وأضاف: "كل أعضاء أستانا والأمم المتحدة وكذلك الحكومة السورية ، يسعون لاستمرار عمل اللجنة الدستورية، ولا توجد مشكلة في هذا الصدد، وهناك نقاش واحد فقط حول مكانها، فمن المقرر أن يتم نقلها من جنيف إلى مكان آخر، ولازلنا نتناقش في هذه المسألة.

وقال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية: في الأجواء الحميمية القائمة بيننا نحن الدول الثلاث الأعضاء في أستانا، ومع المحادثات التي أجريناها مع الحكومة السورية ومع السيد "فيصل المقداد"، فضلاً عن المحادثات التي أجريتها مع السيد "بيترسون" قبل أسبوعين ، نأمل أن نتمكن من حل هذه المشكلة وأن تواصل اللجنة الدستورية عملها بالغ الأهمّية.

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