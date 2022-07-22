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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:١٨ ص

فجر اليوم؛

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني على محيط دمشق

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني على محيط دمشق

ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ "إسرائيلية" معادية فوق ريف دمشق، في هجوم أوقع عددا من الشهداء والجرحى في صفوف العسكريين السوريين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 12:32 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ونفى المصدر كل المعلومات التي يتم تناقلها عن استهداف مطار دمشق الدولي، كاشفا عن أن الصواريخ المعادية قطعت مسارها عبر أقصى المنطقة الجنوبية الغربية لدمشق، على اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل.

وختم المصدر بالقول: "تعكف الفرق الفنية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".

/انتهى/

رمز الخبر 1925371
https://ar.mehrnews.com/news/1925371/

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