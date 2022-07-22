الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مقدسية، بأن آلاف المواطنين وصلوا للمسجد الأقصى المبارك وأدوا صلاة الفجر فيه، حيث تخطوا كافة حواجز الاحتلال ووصلوا من مختلف المناطق من الضفة والداخل المحتل والقدس.

وكانت صدرت العديد من الدعوات المقدسية؛ لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، والمشاركة في أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، لمنع مخططات التهويد التي يتعرض لها.

وشددت الدعوات، على ضرورة مواصلة الهبة وشد الرحال إلى مسرى رسول الله، مؤكدةً أن هبة الأقصى خُطّت بالدماء، لذلك يجب النفير إلى ساحاته.

جدير ذكره أنه انطلقت صلاة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.

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