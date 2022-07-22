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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٧:٤٨ م

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

طهران تدين اعتداءات الصهاينة على محيط دمشق

طهران تدين اعتداءات الصهاينة على محيط دمشق

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اعتداءات الكيان الصهيوني على بعض المناطق السورية في محيط دمشق، والذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرة أشخاص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني صباح اليوم على بعض المناطق السورية في محيط دمشق، والذي أسفر عن استشهاد و جرح عشرة اشخاص.

وأضاف كنعاني إن استمرار عدوان الكيان الصهيوني واعتداءاته على سوريا يعد انتهاكًا واضحًا للسيادة وسلامة أراضي هذا البلد وانتهاك صارخ للمبادئ واللوائح الدولية المعترف بها.

وأعرب كنعاني عن دهشته وأسفه إزاء الصمت المشكوك فيه من قبل الجمعيات والمنظمات الدولية المسؤولة والمطالبين بحقوق الإنسان بشأن السلوك غير القانوني للكيان الصهيوني، مضيفا: إن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب ان يقف امام هذه الانتهاكات.

وفي الختام، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية إن الهجمات المتكررة للكيان الصهيوني على سوريا، بالإضافة إلى انتهاك سيادة ووحدة أراضي هذا البلد، تساعد الإرهابيين المسلحين وتحاول الحفاظ عليهم وتقويتهم في سوريا، وهو ما يهدد عمليا أمن المنطقة بأسرها.

/انتهى/

رمز الخبر 1925389
https://ar.mehrnews.com/news/1925389/

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