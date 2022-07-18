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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٢:٤٠ م

عبر تغريدة له؛

الخارجية الايرانية تعلق على اتهامات بايدن لإيران

الخارجية الايرانية تعلق على اتهامات بايدن لإيران

علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية لاتهامات بايدن لإيران، مضيفا كل هذه اتهامات هي لإرضاء الكيان الفصل العنصري الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرالمتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في حسابه على موقع تويتر ان السيد بايدن خلال مشاركته في ذكرى أول تجربة نووية أمريكية وبعد زيارة الكيان الصهيوني الذي يمتلك قنبلة نووية سرية، يقول إنه لن يسمح لإيران بصنع قنبلة نووية.

وأضاف كل اتهامات بايدن لإيران هي لإرضاء الكيان الفصل العنصري الصهيوني والا ان ايران لن تريد صناعة قنبلة نووية على الاطلاق.

يشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي وعقد قمة جدة مؤخرا، انتشرت بعض المزاعم والاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما أدى إلى رد فعل قادة البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1925287
https://ar.mehrnews.com/news/1925287/

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