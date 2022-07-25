فيصل المقداد: الهم الأساسي لسورية تعزيز التضامن العربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في دمشق اليوم إن الجزائر وقفت إلى جانب الشعب السوري طوال سنوات الأزمة وأدانت الإرهاب والعقوبات الغربية التي فرضت على سورية.

وأضاف المقداد إن الهم الأساسي لسورية تعزيز التضامن العربي وتوحيد كلمتنا في مواجهة التحديات المشتركة.

بدوره أكد لعمامرة أن الجزائر وسورية الشقيقة تتقاسمان الأمجاد والبطولات.

وقال لعمامرة” اتفقنا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والسوري”.

وأضاف لعمامرة إن غياب سورية عن مقعدها في الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك.

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