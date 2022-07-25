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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٢٢ ص

الأمين المساعد للجامعة العربية:

لا يوجد توافق كامل على عودة عضوية سوريا

لا يوجد توافق كامل على عودة عضوية سوريا

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إنه لا يوجد موعد محدد تعود فيه عضوية سوريا إلى الجامعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن هذا الأمر يحتاج إلى توفر توافق عربي، موضحا أن هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن.

وتابع: "الأمر ليس بعيدا لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض.. الأمر به الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنضمة لهذا التوافق، وكل طرف لديه وجهة نظر".

وصرح بأن الأمر لم يُحسم وبالتالي لا يستطيع منح إطار زمني محدد لمثل هذا الأمر.

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت الأحد، عن أن القمة العربية القادمة ستكون في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر.

ونقلت وكالات أنباء عن الجامعة قولها إن هناك تغييرات في مواقف بعض الدول الأعضاء بشأن عودة سوريا للجامعة ولكنها ليست كافية لتخلق توافقا.

/انتهى/

رمز الخبر 1925442
https://ar.mehrnews.com/news/1925442/

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