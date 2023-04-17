فیصل المقداد: الرد على اعتداءات الکیان الصهیوني قادم لا محالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فيصل مقداد في مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية": "إسرائيل" معروفة بارتكابها للجرائم الكثيرة ولا يمكن الحديث عن التحديات التي يواجهها الشعب السوري والاعتداءات بمعزل عما يتم الآن على الساحة الفلسطينية.

وأضاف: دعمنا للشعب الفلسطيني هو رد على الهجمات الإسرائيلية. وأردف: "إسرائيل" تعرف وتعي أن الرد السوري على مثل هذه الاعتداءات وبشكل معلن قادم لا محالة وسنرد على "إسرائيل" في الوقت الذي يخدمنا نحن.

ووصل وزير خارجية سورية يوم السبت، إلى الجزائر في زيارة رسمية وتعزز زيارة المقداد انفتاح دمشق على العالم العربي بعد عزلها لأكثر من عشر سنوات.

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