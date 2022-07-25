ايران والعراق توقعان مذكرة تعاون في مجال السينما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون السينمائي بين ايران والعراق، رئيس منظمة السينما الايرانية، محمد خزاعي، ومدير عام دائرة السينما والمسرح العراقي، احمد حسن موسى.

وتنص هذه المذكرة في بنودها الرئيسية على تنسيق وزيادة التعاون بين البلدين من أجل تحقيق التنمية والتقدم في مجال السينما، وتبادل المعلومات والأبحاث ونشر الأعمال المشتركة، والتعاون في إنتاج الاعمال السينمائية (مع إيلاء اهتمام خاص لافلام الأطفال والناشئة)، وأفلام وثائقية وأعمال قصيرة، وتعزيز مستوى المعرفة التقنية والمتخصصة من خلال جمعية السينما الشبابية الإيرانية، وتسهيل عقد أسابيع الأفلام، وحضور صانعي الأفلام من البلدين في المهرجانات والفعاليات الثقافية الأخرى، وتسهيل تبادل الخبراء ومشاركتهم في المشاريع السينمائية للبلدين.

ومن البنود الاخرى للمذكرة، مناقشة تعليم وتدريب الكوادر البشرية ، وعقد ورش عمل متخصصة وإرسال أساتذة، والإنتاج المشترك للأعمال السينمائية والوثائقية، وتقديم الاستشارات لمساعدة البنية التحتية وتجهيز قاعات السينما، والمساعدة في إقامة المهرجانات بإرسال الأفلام والقضاة وحضور صناع أفلام إيرانيين في العراق.

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