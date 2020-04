أول مشروع ايراني في النسخة السابعة والثلاثين من مهرجان كان السينمائي

وكالة مهر للأنباء - منصور جهاني: "هل تعلم أي شيء عن الأمل؟" ?Do you know anything about Omid أحدث مشروع سينمائي والثاني للمخرج الايراني المستقل "کیوان کریمی"، تم اختياره كأحد الأفلام العشرة النهائية في قسم "سينما العالم في كان" Cinema du Monde بالنسخة السابعة والثلاثين لمهرجان كان السينمائي الدولي 2020، وسيكون مخرجي هذه المشاريع العشرة حاضرين خلال أيام هذا الحدث السينمائي العالمي المرموق، وسيشاركون في اجتماعات متخصصة هناك، لمشاهدة الأفلام والتعرف على آخر أفلام عالم السينما الاحترافية.

يشار الى أن قسم "سينما العالم في كان"الذي يحمل عنوان Cinema du Monde أحد أقسام منظمة السينما الفرنسية CNC والذي يقوم بدعم الأفلام المنتجة خارج أوروبا والهدف من هذا القسم في مهرجان كان خلق جسر بين المشاريع والمنتجين والموزعين، وكذلك مراكز إنتاج السينما، بحيث تصل أفضل 10 مشاريع في العالم كل عام إلى مرحلة الإنتاج وتضاف إلى أرشيف السينما العالمية.

وتحوز هذه الأعمال السينمائية على دعم إدارة مؤسسة السينما الفرنسية ويصل حوالي 70 بالمائة من هذه المشاريع إلى المرحلة النهائية ويتم عرضها في أقسام مختلفة من المهرجانات المرموقة مثل مهرجان كان السينمائي الدولي ومهرجانات دولية رفيعة أخرى.

وترافق مؤسسة السينما الفرنسية من خلال بدعمها التنظيمي والإداري مخرج العمل حتى المرحلة النهائية من إنتاج هذه المشاريع، الى أن تجد هذه الأعمال منتجها وموزعها، وبهذه الخطوة ستضمن مستقبل هذه الأعمال السينمائي.

ويقوم قسم "سينما العالم في كان"، والمعروف باسم قسم "اكتشاف المشاريع العالمية"، بالتعريف بـ 10 سيناريوهات وأفضل 10 مخرجين في العالم كل عام. واختير في هذا العام، أفضل 10 مشاريع من بين سيناريوهات العديد من المخرجين من مختلف دول العالم، ومن ضمنها عمل المخرج كيوان كريمي تحت عنوان "هل تعرف أي شيء عن الأمل؟" من ايران، الى جانب سيناريوهات ومخرجين من دول مصر، موزامبيق، السنغال، البرازيل، جمهورية الدومينيكان، كازاخستان، تايلند، فيتنام والجبل الأسود.

هذه الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية في مراحل مختلفة من الإنتاج، وهي في الواقع الأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها.

ورافق هذه الأعمال العشرة المخرج والممثل والمنتج الجزائري العالمي المقيم في فرنسا "رشيد بوشارب" Rachid Bouchareb. وسيشارك المخرجون العشرة الذين تم اختيارهم لقسم "سينما العالم في كان" حاضرين في فرنسا خلال أيام مهرجان كان السينمائي الدولي الثالث والسبعين لإثارة إنتاج 10 مشاريع مختارة ودخول السينما العالمية.

كيوان كريمي هو مخرج سينمائي مستقل يبلغ من العمر 35 عامًا قام بإخراج أفلام قصيرة من ضمن "الحدود المكسورة" و"مغامرات الزوج العامل والزوجة" والفيلم الوثائقي الطويل "الكتابة على المدينة" والعديد من الأفلام الوثائقية القصيرة والقصص القصيرة الأخرى، بالإضافة إلى الفيلم الروائي "الطبل". وبهذه الأعمال ، شارك في العديد من المهرجانات حول العالم وحصد العديد من الجوائز المرموقة.

وفي أول عرض دولي له شارك فيلم "الطبل" للمخرج كريمي عام 2016 في قسم المسابقات "أسبوع النقاد" في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثالث والسبعين في إيطاليا، واستقبله الجمهور والصحفيون وصانعو الأفلام. ونقاد الفيلم الحاضرون في المهرجان، ثم تم عرضه في العديد من المهرجانات حول العالم، وكذلك التجمعات الثقافية والفنية، كما لاقى الفيلم نجاحا باهرا في نظر النقاد وكبار الاعلاميين السينمائيين باعتباره واحدا من أفضل 10 أفلام سينمائية في العالم للعام 2016 ومن ضمن النقاد جان ميشيل فرودون، جولیانو فيتشیلینی، جونا نازارو، رافائل ميل، فدريكو روسين و...

ولم يُعلن موعد بدء أعمال مهرجان "كان" السينمائي الدولي بنسخته الـ73 الذي من المقرر أن يديره "بير لسكيور" والمدير التنفيذي "تيري فرمو" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد القاتل حتى اليوم، ومع ذلك، سيتم عقد قسم السوق عبر الإنترنت لمهرجان كان السينمائي الدولي، بعنوان Marché du Film، من 22 إلى 26 يونيو 2020.

ومن المقرر أن ينعقد مهرجان كان السينمائي بمدينة كان الساحلية الفرنسية بأقسامه "المنافسة الرئيسية، القسم التنافسي "نظرة ما" والقسم التنافسي " سینه فونداسیون" علاوة على القسم التنافسي الأفلام القصيرة، وبمشاركة كبار المخرجين والفنانيين والممثلين العالميين، بينما لن ينعقد لهذا العام كل من قسمي "أسبوعي المخرجين" و قسم "أسبوع المنقدين".