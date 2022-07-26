الكيان الصهيوني اتخذ موقفاً غير بناء تجاهنا بما في ذلك ملف أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت زاخاروفا، في برنامج "سولوفيوف لايف"، تعليقاً على قضية "سخنوت": "هذا سؤال لوزارة العدل، هذه هي المعلومات المتوفرة لدي.. القضية أصبحت على المستوى القانوني بدون شك".

وفي حديثها عن العلاقة مع "إسرائيل"، قالت زاخاروفا: "للأسف، سمعنا في الأشهر الأخيرة، على مستوى التصريحات، كلاماً غير بناء على الإطلاق، والأهم من ذلك، ليس خطاباً موضوعياً من جانب إسرائيل".

وأردفت: "كان هذا الأمر غير مفهوم تماماً وغريباً بالنسبة لنا، ويجب على إسرائيل، تحديداً، أن تمتلك وأن تكون لديها صورة كاملة لما يحدث، بما في ذلك ما يجري في أوكرانيا".

وكانت الحكومة الروسية، أبلغت، في وقت سابق، الوكالة اليهودية "سخنوت" بوقف أنشطتها كافة على الأراضي الروسية، بدءاً من الخامس من شهر تموز/يوليو الجاري، إثر انتهاك الوكالة للقانون الروسي عند مزاولة نشاطها، بحسب ما أفادت وزراة العدل الروسية.

وكانت المحكمة في موسكو تلقّت دعوى قضائية إدارية من القسم الرئيسي في وزارة العدل الروسية بشأن "التصفية والاستبعاد للمنظمة اليهودية من سجل الدولة الموحّد للكيانات القانونية للمنظمة غير الربحية المستقلة، بحيث حدد القاضي جلسة الاستماع في هذه الدعوى يوم 28 تموز/يوليو الجاري".

وأوضحت المحكمة أن "دعوى وزارة العدل تتعلق بانتهاك الوكالة للقانون الروسي في سياق أنشطتها".

هذا ونفت المنظمة اليهودية المعلومات حول إنهاء عملها في روسيا، لافتةً إلى أن الاتصالات مع السلطات الروسية تجري بشكل مستمر، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في الدعوى المقامة على الوكالة من قبل وزارة العدل الروسية، يوم 28 تموز/يوليو المقبل.

يذكر أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، أكد أنّ "إغلاق مكتب الوكالة اليهودية في روسيا سيمثّل حدثاً خطراً" من شأنه "التأثير في العلاقات مع موسكو"، كما أعطى "توجهيات لإعداد فريق قانوني ليكون مستعداً للسفر إلى موسكو، فور موافقة روسيا على إجراء محادثات في هذا الشأن".

يُشار إلى أنّ المنظمة الدولية، "الوكالة اليهودية لإسرائيل" (سخنوت)، هي منظمة تعني بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وقضايا الهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989.

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