عبداللهيان: على أمريكا اتخاذ خطوات واقعية لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال في معرض تقديره لجهود مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ونائبه إنريكي مورا: "لا شك في إرادة حكومة الجمهورية الإسلامية للوصول إلى اتفاق قوي ومستقر".

وأكد عبد اللهيان على ضرورة اتخاذ أمريكا خطوة واقعية في سبيل إيجاد حل مناسب والتوصل إلى اتفاق جيد يرضي جميع الأطراف.

وجدد وزير الخارجية لإيراني الاشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية أبدت على الدوام حسن نيتها وإرادتها الجادة للتوصل إلى اتفاق منذ بداية المفاوضات.

وفي إشارة إلى النص الذي قدمه بوريل مؤخرًا ، أكد عبد اللهيان: "أن إيران ترحب بمواصلة مسار الدبلوماسية والتفاوض"، مضيفاً: "إن أمريكا تقول على الدوام أنها ترغب في توقيع اتفاقاً، لذلك يجب رؤية هذا النهج في نص الاتفاقية حرفياً وتطبيقه عملياً".

ومن جهته، صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في هذه المحادثة أن الجانب الإيراني أظهر حتى الآن إرادة إيجابية وجادة في عملية التفاوض ، والآن حان الوقت للوصول إلى النتيجة المرجوة، وأكد بوريل مرة أخرى استعداده ونائبه لتسهيل وتسريع هذه العملية من خلال التواصل والتشاور مع جميع الأطراف.

وفي هذه المحادثة، ناقش الطرفان وتبادل الآراء حول كيفية المضي قدما.

/انتهى/