وزير الخارجية الباكستاني يلتقي نظيره الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ظهر اليوم (الثلاثاء) في مبنى وزارة الخارجية.

وجدير بالذكر انه وصل وزير الخارجية الباكستاني، بلاول بوتو زرداري، إلى طهران صباح اليوم لزيارة تستغرق يومين.

واستقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب آسيا سيد رسول موسوي، وزير الخارجية الباكستاني وكتب على صفحته الشخصية في موقع تويتر ان هذه هي الزيارة الأولى لكبار المسؤولين الباكستانيين للحكومة الجديدة إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية.

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