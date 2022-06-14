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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:٤٤ م

 في مبنى وزارة الخارجية الايرانية؛

وزير الخارجية الباكستاني يلتقي نظيره الايراني

وزير الخارجية الباكستاني يلتقي نظيره الايراني

التقى وزير خارجية باكستان ظهر اليوم بوزير الخارجية الايراني في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ظهر اليوم (الثلاثاء) في مبنى وزارة الخارجية.

وجدير بالذكر انه وصل وزير الخارجية الباكستاني، بلاول بوتو زرداري، إلى طهران صباح اليوم لزيارة تستغرق يومين.

واستقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب آسيا سيد رسول موسوي، وزير الخارجية الباكستاني وكتب على صفحته الشخصية في موقع تويتر ان هذه هي الزيارة الأولى لكبار المسؤولين الباكستانيين للحكومة الجديدة إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1924518
https://ar.mehrnews.com/news/1924518/

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