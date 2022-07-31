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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٣ ص

خلال اتصال هاتفي؛

أمير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره القطري حول العلاقات الثنائية واحياء الاتفاق النووي

أمير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره القطري حول العلاقات الثنائية واحياء الاتفاق النووي

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان هاتفيا مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بشان احدث تطورات العلاقات الثنائية واحياء الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والقنصلية.

ونظرا الى المحادثات السابقة بين مسؤولي البلدين بالتشاور وتبادل الآراء مع نظيره القطري بشأن الحدث المهم لمسابقات كأس العالم لكرة القدم في قطر ومجالات التعاون في هذا الصدد.

كما اشار أمير عبداللهيان في هذه المحادثة الهاتفية، الى مفاوضات رفع الحظر وشدد على إرادة حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم.

من جانبه اشار وزير الخارجية القطري الى أهمية المشاورات بشان العلاقات الثنائية معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع ايران في مجال مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ولفت الى المواقف الايرانية المنطقية واصفا استمرار الحوار لالغاء الحظر بالهام.

/انتهى/

رمز الخبر 1925569
https://ar.mehrnews.com/news/1925569/

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