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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٩ ص

واشنطن: بوتين سيمضي قدما بالحرب في أوكرانيا

واشنطن: بوتين سيمضي قدما بالحرب في أوكرانيا

أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان عن ثقتها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيمضي قدما" في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت شيرمان في حديث لصحيفة "إكونوميست"، ردا على سؤال بشأن "كيف يمكن جعل بوتين يوقف الحرب" في أوكرانيا: "ليس بوسعي أن أتصور ما يدور في خلده".

وتذكرت شيرمان تجربتها الشخصية من اللقاء مع بوتين، مشيرة إلى أن "معظم الوقت كان أثناء الاجتماع في سوتشي مع وزير الخارجية آنذاك جون كيري، وقضينا نحو 4 ساعات معه".

وتابعت: "هو ذكي جدا، ولم تكن ورقة أمامه وهو مرن جدا ولديه ثقة بنفسه، وأعتقد أن لديه رؤية بشأن إلى أين يتجه".

ورجحت أن بوتين "سيمضي قدما" بالعملية العسكرية في أوكرانيا، وأضافت أن "على العالم أن يدرك ما هي طموحاته".

/انتهى/

رمز الخبر 1925546
https://ar.mehrnews.com/news/1925546/

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