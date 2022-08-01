متظاهرو الإطار التنسيقي يبدأون التجمع قرب الجسر المعلق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال مصدر أمني، إن "متظاهرو الاطار التنسيقي يتجمعون قرب الجسر المعلق وسط بغداد"، وأشار إلى أن "قوات حفظ القانون انتشرت لتكون حاجزاً أمنياً".

ودعت "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" التابعة الى الإطار التنسيقي جماهيره إلى التظاهر اليوم الاثنين، بهدف "دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأضاف أن "التظاهرة ستكون بحضور قيادات في الإطار التنسيقي، وبعض قيادات الحشد الشعبي"، لافتة إلى أن "عناصر الحشد سيضربون طوقاً أمنياً لحماية متظاهري الإطار".

وأشارت اللجنة التحضيرية، إلى أن "تمديد وقت التظاهرة، أو تحويلها إلى اعتصام مفتوح، متروك لقيادة الإطار التنسيقي"، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن "التظاهرة لن تحمل أية شعارات مناوئة للصدر، وإنما ضد حكومة مصطفى الكاظمي، حيث سيتم قطع طريق المطار، حتى يضمنون عدم سفره".

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