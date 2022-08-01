الاتفاق مشروط بالواقعية الأمريكية/ مراعاة خطوطنا الحمراء مهم جداً بالنسبة لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسين أمير اللهيان قال على هامش اجتماع لجنة المادة 90 من الدستور في البرلمان: "في هذا الاجتماع، تم إبلاغ أعضاء لجنة المادة 90 بالبرلمان بآخر تطورات محادثات رفع العقوبات".

وأضاف: "النواب لديهم مخاوف جدية للغاية ، ويرى البعض الأطراف الغربية والولايات المتحدة ليس لديهم نوايا حسنة في المفاوضات، وهم لم ولن يتخذوا أي إجراء عملي لتحقيق الالتزامات باتفاق 2015".

وقال وزير الخارجية: نؤكد للنواب أننا في وزارة الخارجية بصفتنا المسؤولون عن المفاوضات. سنواصل بالتأكيد الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات بحساسية ودقة. وأشار الى انه من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتم مراعاة خطوطنا الحمراء بالكامل في الاتفاقية القادمة.

وقال: أؤكد مرة أخرى أننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر ، وإذا كان الجانب الأمريكي واقعيًا ولديه المرونة اللازمة في المفاوضات الممكنة ، فإن التوصل إلى اتفاق لن يكون بعيد المنال.

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