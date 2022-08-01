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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٩:١٩ م

مؤكداً على عدم توجيه الشعارات ضد احد؛

الخزعلي للمتظاهرين: يجب الحفاظ على السلمية وإن شاءالله منصورين

الخزعلي للمتظاهرين: يجب الحفاظ على السلمية وإن شاءالله منصورين

دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي المتظاهرين للتظاهر بشكل سلمي وعدم التعرض او التعدي على الممتلكات العامة او على رجال الامن. وقال “يجب ان لا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الحضراء في العاصمة بغداد”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشيخ الخرعلي اضاف في تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين مخاطبا المتظاهرين “إنما خروجكم ليس ضد شخص او جماعة، لذلك يجب ان يكون الهتاف للعراق فقط دون توجيه الشعارات ضد احد”.

وقال الشيخ الخزعلي: “المرجعية تتابعكم كما كل الشعب العراقي وكل العالم، ولذلك يجب ان تعكسوا الواقع المشرق الذي تمثلونه، وانتم ابناء المرجعية والحشد الشعبي والعراق”، وتابع “لا تسمحوا لاحد بالتجاوز على القوى الامنية”، واضاف “لا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الخضراء ويجب الحفاظ على السلمية وإن شاءالله منصورين”.

/انتهى/

رمز الخبر 1925611
https://ar.mehrnews.com/news/1925611/

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