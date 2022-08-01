الخزعلي للمتظاهرين: يجب الحفاظ على السلمية وإن شاءالله منصورين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشيخ الخرعلي اضاف في تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين مخاطبا المتظاهرين “إنما خروجكم ليس ضد شخص او جماعة، لذلك يجب ان يكون الهتاف للعراق فقط دون توجيه الشعارات ضد احد”.

وقال الشيخ الخزعلي: “المرجعية تتابعكم كما كل الشعب العراقي وكل العالم، ولذلك يجب ان تعكسوا الواقع المشرق الذي تمثلونه، وانتم ابناء المرجعية والحشد الشعبي والعراق”، وتابع “لا تسمحوا لاحد بالتجاوز على القوى الامنية”، واضاف “لا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الخضراء ويجب الحفاظ على السلمية وإن شاءالله منصورين”.

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