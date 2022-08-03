تجاوزنا مرحلة الخطر والحكومة المقبلة قد تتشكل بـ”الاتفاق”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “هناك حلحلة تدريجية للازمة الراهنة بعد دعوات التهدئة والانسحاب من قاعات البرلمان، وهناك مبادرات للتوسط بين اطراف الازمة من اجل انهاء التصعيد”.

وأضاف ان “دعوة رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني ودعوات أخرى تحت الخفاء لاعادة النواب المستقيلين من البرلمان، وربما تحدث اتفاقات في الساعات الأخيرة، وبالمحصلة فأن المجريات تؤكد عبور مرحلة الخطر وتجاوز مرحلة المواجهة بين الجماهير”.

وأشار الكعبي الى ان “القيادات السياسية قادرة على حلحلة الازمة كما حصل سابقاً، والوضع الراهن اسهل بكثير مما كان عليه في الأيام الماضية، ومن المرجح ان تشكل الحكومة الجديدة باتفاق الطرفين الاطار والتيار بمشاركة الأطراف الأخرى”.

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