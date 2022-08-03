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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١١:٣٠ ص

محلل سیاسی عراقی:

تجاوزنا مرحلة الخطر والحكومة المقبلة قد تتشكل بـ”الاتفاق”

تجاوزنا مرحلة الخطر والحكومة المقبلة قد تتشكل بـ”الاتفاق”

رأى المحلل السياسي يونس الكعبي، الأربعاء، ان الازمة السياسية تجاوزت مرحلة الخطر والصدام بين الجماهير، لافتا الى ان الأمور تتجه نحو الحلحلة وقد تتشكل الحكومة الجديدة باتفاق الاطار والتيار والأطراف الأخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “هناك حلحلة تدريجية للازمة الراهنة بعد دعوات التهدئة والانسحاب من قاعات البرلمان، وهناك مبادرات للتوسط بين اطراف الازمة من اجل انهاء التصعيد”.

وأضاف ان “دعوة رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني ودعوات أخرى تحت الخفاء لاعادة النواب المستقيلين من البرلمان، وربما تحدث اتفاقات في الساعات الأخيرة، وبالمحصلة فأن المجريات تؤكد عبور مرحلة الخطر وتجاوز مرحلة المواجهة بين الجماهير”.

وأشار الكعبي الى ان “القيادات السياسية قادرة على حلحلة الازمة كما حصل سابقاً، والوضع الراهن اسهل بكثير مما كان عليه في الأيام الماضية، ومن المرجح ان تشكل الحكومة الجديدة باتفاق الطرفين الاطار والتيار بمشاركة الأطراف الأخرى”.

/انتهى/

رمز الخبر 1925640
https://ar.mehrnews.com/news/1925640/

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