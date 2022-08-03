إرادتنا قوية في تأمين مصالح الشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي صباح اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع وفد حكومي في مجموعة الصحفيين حول العقوبات الأمريكية: إنهم لم يفوا بالتزاماتهم فحسب، لكنهم أيضًا يرتكبون أفعالًا جديدة ويكررون الاتهامات.

وأضاف: إن إيران أكدت وتكرر على الدوام أن جميع أنشطتها النووية تتم وفق الضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: لذلك في تطبيق لقانون إلغاء العقوبات واستجابة لهذه العقوبات بدأنا في ضخ الغار في أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

ونوه إسلامي: "بهذا العمل نظهر لهم أن إرادتنا قوية ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء يتماشى مع مصالح الشعب الايراني لإلغاء العقوبات".

ولفت الى أن الأمريكيین يعترفون بفشل سياسة الضغط الأقصى وليس لديهم أمل في إنتهاج هذه السياسة، لكننا نشهد السلوك المزدوج والمتناقض لواشنطن والاتهامات الباطلة والواهیة التي توجهها لبلادنا منذ 20 عاما.

وطالب اسلامي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يتجنب التصريحات السياسية المتأثرة بالكيان الإسرائيلي، مضيفا أن الكيان الصهيوني وأعداء الثورة الإسلامية يحاولون تشديد الضغوط على الشعب الإيراني بمزاعم واهية.

يذكر أن وزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان" قال أمس الثلاثاء في تصريح صحفي أن قيام وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة هو ردنا على الحظر الأمريكي الجديد، مشيرا إلى فشل سياسة فرض الضغوط القصوى لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وصرح أن الحظر الأمريكي الجديد إجراء غير منطقي وخطوة استعراضية لا تأثير لها، معتبرا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحصل على تنازلات منا على طاولة المفاوضات عبر مواصلة فرض الحظر.

وفرضت الحكومة الأمريكية قبل يومين، عقوبات جديدة على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران.

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